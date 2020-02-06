Песков: отчёт Счётной палаты о работе правительства требует анализа

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:54:17+03:00

- Это материал для анализа, его нужно проанализировать. Безусловно, его будут анализировать и в правительстве, - заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представитель Кремля сказал, что материал "достаточно новый", поэтому он пока не может ничего сказать по поводу его содержания

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что отчёт Счётной палаты по итогам аудита деятельности подведомственных правительству федеральных органов власти 2017-2019 годах требует анализа. Он добавил, что это "достаточно новый материал", поэтому по поводу его содержания он пока ничего сказать не может.

- Это материал для анализа, его нужно проанализировать. Безусловно, его будут анализировать и в правительстве, - заявил Песков.

Напомним, что Счётная палата опубликовала отчёт "Стратегический аудит формирования и достижения показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет правительство России" в период 2017-2018 годов и за девять месяцев 2019 года.

В нём содержатся следующие рекомендации:

1. Усовершенствовать практику ежегодного отчёта правительства в Государственной Думе;

2. Проводить "правительственные часы" в обеих палатах Федерального собрания;

3. Методические документы правительства пока не учитывают влияние деятельности министерств и ведомств на достижение национальных целей, реализацию государственных программ и проектов;

4. Уровень открытости федеральных органов исполнительной власти не отвечает современным требованиям и запросам общества, а также не способствует установлению прочной связи государства с гражданами и организациями;

5. Доклады о реализации их планов за отчетный год носят формальный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU