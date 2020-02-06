2020-02-06T14:03:13+03:00
Общество

Москва вошла в десятку лучших городов мира по уровню образования в школах

А Московская область — в двадцатку
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В систему школьного образования внедрят новые методикиВ систему школьного образования внедрят новые методикиФото: Олег ЗОЛОТО
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В 2020 году в России начнется широкая реформа в сфере школьного образования. Об этом рассказала главный научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина во время пресс-конференции ИА НСН. Эксперт заявила, что в образовательную систему планируется внедрить новые методики.

«Новый министр просвещения Сергей Кравцов всячески поддерживает внедрение новейших методик. Буквально в этом году будут меняться программы поддержки неуспешных школьников, программы профквалификации, будут внедряться методики цифрового образования», - рассказала Абанкина.

Эксперт добавила, что Мосвка вошла в десятку лучших городов мира по школьному образованию. А Подмосковье — в двадцатку, однако после рывка в 2015 году темпы прогресса начали снижаться. В связи с этим и планируется ряд изменений.

При этом эксперт ОНФ, директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова добавила, что в ближайшее время ЕГЭ отменять не планируется, поскольку у единого экзамена альтернативы нет.

«Вряд ли ЕГЭ будет отменен в ближайшее время, потому что не предложена альтернатива, которая не вызывала бы вопросов. А возвращаться к старой системе сдачи экзаменов сейчас уже не хотят ни школьники, ни родители», - приводит слова Половковой ИА НСН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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