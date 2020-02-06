Компания BellFlight опубликовала анимационный ролик с уничтожением систем С-400

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:45:12+03:00

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Американская компания BellFlight опубликовала мультипликационный ролик-презентацию своего нового разведывательно-ударного вертолета Bell 360 Invictus.

Видео размещено на официальном Youtube-канале производителя. На кадрах вертолет летит над горной местностью и лесами, выпуская барражирующие ракеты, а потом опускается ниже к земле. На экране телевизионной системы появляется колонна военной техники, во главе которой идут системы противовоздушной обороны, внешне очень похожие на российские комплексы С-400. Несколько из них вертолет тут же уничтожает.

Сайт kp.ru писал, что российские ЗРК "Триумф" уже давно не дают покоя Соединенным Штатам. Вашингтон угрожает санкциями практически всем странам, которые делают свой выбор в пользу этих вооружений, а не американских "Патриотов". Так, например, под "удар" попали Турция и Индия.

Компания BellFlight опубликовала мультипликационный ролик с уничтожением систем С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU