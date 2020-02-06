В Москве следователя по особо важным делам задержали за взятку в 4,3 млн рублей

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:46:59+03:00

Следователя задержали взаимодействующие СК и УФСБ по Москве в ходе работы по пресечению коррупционных проявлений Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчина передал ему деньги за освобождение его родственника от уголовной ответственности

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В Москве задержан следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо-Восточному административному округу. Его обвиняют в получении взятки в 4,3 миллиона рублей за освобождение человека от уголовной ответственности. Об этом сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова и добавила, что следствие ходатайствует о его аресте.

Мужчина 4 февраля под контролем правоохранительных органов передал следователю 4,3 миллиона рублей, чтобы избежать уголовной ответственности его родственника.

Следователя задержали взаимодействующие СК и УФСБ по Москве в ходе работы по пресечению коррупционных проявлений. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

- В отношении руководства следственного управления по Северо-Восточному административному округу будут приняты самые жёсткие меры дисциплинарного характера, - передаёт ТАСС сообщение главка.

ИСТОЧНИК KP.RU