"Азарт ученых и сильная мотивация": Путин перечислил условия прорыва в российской науке

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:20:47+03:00

Президент РФ рассказал об этом на вручении премии главы государства молодым деятелям этой сферы

Изменить размер текста: A A

Лидер РФ Владимир Путин, выступая с речью на премии главы государства молодым ученым страны назвал условия прорыва в российской науке. По словам политика, у ученых должен быть азарт и сильная мотивация.

- Убежден, что именно талант и азарт молодых способны обеспечить качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия, - подчеркнул Путин.

Президент также подчеркнул, что сильной мотивацией для российских ученых может стать постановка сложных, амбициозных задач. А также уникальная возможность стать первыми и сыграть роль в развитии страны.

На днях российский лидер Владимир Путин дал обещание серьезно заняться популяризацией науки в стране. Президент РФ с сожалением подчеркнул, что не до конца исполнил наказ советского писателя Даниила Гранина, который тот ему дал во время последней встречи в 2017 году. Путин рассказал, что Гранин сказал ему "много чего интересного", но одной из важных идей, которая "зацепила" президента, была необходимость популяризации науки.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU