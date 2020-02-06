Астронавтов встретили яблоками: экипаж МКС вернулся на Землю
6 февраля на Землю благополучно вернулись три члена экипажа МКС: россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано. Космический аппарат приземлился в степи Казахстана. К месту посадки были направлены поисково-спасательные отряды.
- Все три члена экипажа корабля "Союз МС-13" успешно эвакуированы, - сообщает ТАСС.
Космонавтов встретили знаменитыми казахстанскими яблоками, чему они были очень рады. Счастье от свежих яблок и возвращения на Землю еще долго не сходило с лиц астронавтов.
Напомним, корабль "Союз МС-13" прибыл на станцию 21 июля 2019 года о Скворцовым, Пармитано и Морганом. Кристина Кук прибыла на станцию чуть раньше - 15 марта 2019 года. Пробыв на станции почти год, Кук установила рекорд среди женщин. За это время она успела выполнить шесть выходов в открытый космос.
Александр Скворцов тоже не терял времени даром. Он стал первым, кто в условиях космоса управлял антропомофорным роботом Федором и многому его научил.
Сейчас на МКС продолжают работать еще три космонавта: россиянин Олег Скрипочка, а также астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир.
Экипаж корабля "Союз МС-13" успешно вернулся с МКС на Землю.Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-13" приземлился в степи Казахстана, в 147 километрах на юго-восток от города Жезказган в 12:13 по московскому времени в четверг.
ИСТОЧНИК KP.RU