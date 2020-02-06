2020-02-06T17:50:54+03:00
Здоровье

В Москве проверили постояльцев 44 гостиниц на коронавирус

Медики осмотрели 1800 человек
Ася КУЗНЕЦОВА
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В инфекционную больницу Департамента здравоохранения Москвы доставили 9 человек с симптомами ОРВИ, вернувшиеся из Китая в последние 14 днейВ инфекционную больницу Департамента здравоохранения Москвы доставили 9 человек с симптомами ОРВИ, вернувшиеся из Китая в последние 14 днейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Специалисты в Москве проверили 44 гостиницы, в которых осмотрели 1800 человек. Среди них не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом нового типа, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

- В среду, 5 февраля, бригады работали в 44 гостиницах, где было осмотрено более 1800 человек. Кроме того, в столице проводится ежедневный медицинский осмотр прибывающих с каникул китайских студентов в общежитиях столичных высших учебный заведений, 5 февраля медработники провели осмотр почти 1200 студентов, - приводит РИА Новости слова сообщения.

Уточняется, что в инфекционную больницу Департамента здравоохранения Москвы доставили 9 человек с симптомами ОРВИ, вернувшиеся из Китая в последние 14 дней.

Оперативный штаб также заявил об отрицательных результатов лабораторных анализов на выявление коронавируса у всех поступивших пациентов.

В Москве не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом нового типа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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