В Москве проверили постояльцев 44 гостиниц на коронавирус
Специалисты в Москве проверили 44 гостиницы, в которых осмотрели 1800 человек. Среди них не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом нового типа, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
- В среду, 5 февраля, бригады работали в 44 гостиницах, где было осмотрено более 1800 человек. Кроме того, в столице проводится ежедневный медицинский осмотр прибывающих с каникул китайских студентов в общежитиях столичных высших учебный заведений, 5 февраля медработники провели осмотр почти 1200 студентов, - приводит РИА Новости слова сообщения.
Уточняется, что в инфекционную больницу Департамента здравоохранения Москвы доставили 9 человек с симптомами ОРВИ, вернувшиеся из Китая в последние 14 дней.
Оперативный штаб также заявил об отрицательных результатов лабораторных анализов на выявление коронавируса у всех поступивших пациентов.
В Москве не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом нового типа.
Путин раскритиковал аптечные сети, повышающие цены на лекарства на фоне коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»