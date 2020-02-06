В Москве проверили постояльцев 44 гостиниц на коронавирус

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:50:54+03:00

В инфекционную больницу Департамента здравоохранения Москвы доставили 9 человек с симптомами ОРВИ, вернувшиеся из Китая в последние 14 дней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Специалисты в Москве проверили 44 гостиницы, в которых осмотрели 1800 человек. Среди них не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом нового типа, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

- В среду, 5 февраля, бригады работали в 44 гостиницах, где было осмотрено более 1800 человек. Кроме того, в столице проводится ежедневный медицинский осмотр прибывающих с каникул китайских студентов в общежитиях столичных высших учебный заведений, 5 февраля медработники провели осмотр почти 1200 студентов, - приводит РИА Новости слова сообщения.

Уточняется, что в инфекционную больницу Департамента здравоохранения Москвы доставили 9 человек с симптомами ОРВИ, вернувшиеся из Китая в последние 14 дней.

Оперативный штаб также заявил об отрицательных результатов лабораторных анализов на выявление коронавируса у всех поступивших пациентов.

В Москве не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом нового типа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758961" frameborder="0"></iframe> Путин раскритиковал аптечные сети, повышающие цены на лекарства на фоне коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU