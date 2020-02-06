"Испытание Китая": Журнал Time поместил на обложку Си Цзиньпина в медицинской маске

6 Февр. 2020 2020-02-06T19:03:11+03:00

Американские журналисты написали анонс к выпуску, в котором говорится о том, что "вспышка коронавируса может сорвать мечты политика о веке КНР"

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На обложку знаменитого американского журнала Time поместили портрет лидера Китая Си Цзиньпина в медицинской маске. Авторы издания в анонсе к новому выпуску, который поступит в продажу 17 февраля, написали, что "вспышка коронавируса может сорвать мечты Цзиньпина о веке КНР".

На огромной маске, закрывающей лицо лидера КНР поместили надписи, ставшие за последние два месяца животрепещущими и актуальными для всего мира: "Испытание Китая", "Экономическая угроза", "Предотвращение следующей вспышки".

Эпидемия коронавируса, пишут журналисты издания, "показала уязвимость системы, так как борьба с болезнью требует не только способности за несколько дней возводить новые больницы, но и доверия и гибкости системы управления".

В статье указано, что сейчас власть Цзиньпина превосходит власть любого другого лидера КНР со времен Мао Цзедуна и он готов на все, чтобы "Китай вновь ощутил свое величие" на основе верности населения управляемой им партии.

Напомним, в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань зафиксировали случаи пневмонии неизвестного происхождения. Позже выяснилось, что ее возбудителем стал коронавирус, который за несколько дней распространился за пределы Китая. На данный момент более. чем в 20 странах были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По последним данным, "китайским вирусом" заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия будет всячески поддерживать борьбу с коронавирусом. Президент подчеркнул, что рассчитывает на скорейший положительный результат. Путин отметил, что РФ имеет хорошую школу эпидемиологов, и примером тому является российский препарат по борьбе с лихорадкой Эбола.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/759037" frameborder="0"></iframe> Самое опасное место для заражения коронавирусом - лифты.

ИСТОЧНИК KP.RU