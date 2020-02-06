Кремль: Дмитрий Махонин назначен врио губернатора Пермского края

6 Февр. 2020 2020-02-06T19:21:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Российский лидер подписал соответствующий указ в четверг, 6 февраля. На сайте Кремля опубликовали текст указа.

Уточняется, что Дмитрий Махонин будет исполнять обязанности губернатора до вступления в должность лица, который будет избран на этот пост.

Максима Решетникова, который ранее занимал пост губернатора Пермского края, назначили на должность министра экономического развития.

В Кремле также рассказали, что Владимир Путин перед подписанием указа провел деловую встречу с Дмитрием Махониным и обсудил с ним перспективы развития региона.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин в четверг, 6 февраля, снял с должности четырех генералов МВД и МЧС. В Кремле уточнили, что президент провел ряд перестановок в системе силовых ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU