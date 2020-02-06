В Москве задержали врачей по подозрению в хищении препаратов для онкобольных на 100 млн рублей

6 Февр. 2020 2020-02-06T19:27:19+03:00

У них изъяли около 3,5 тыс. упаковок медикаментов

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В Москве задержаны медики, которых подозревают в хищении и сбыте медикаментов, предназначенных для лечения онкологических больных.

По данному факту уже возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".

- По предварительной информации, материальный ущерб от противоправной деятельности может превышать 100 млн рублей, - говорится в официальном заявлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU