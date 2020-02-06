6 Февр. 2020 2020-02-06T22:01:49+03:00

"Жив, но в критическом состоянии": В Китае опровергли информацию о смерти врача Ли Вэньляня Фото: REUTERS

Ранее в СМИ появились сообщения о кончине медика, который был одним из первых, кто пытался предупредить мировое сообщество о вспышке коронавируса

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Газета Global Times опровергла ранее обнародованную информацию о смерти врача Ли Вэньляна, который был одним из восьми врачей, предупредившим мировое сообщество о вспышке нового коронавируса.

По последним данным, медик находится в критическом состоянии.

Вэньлян несколько месяцев назад был обвинен в распространении ложной информации по коронавирусу.

В конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань были зафиксированы несколько случаев пневмонии загадочного происхождения. Позже выяснилось, что ее возбудителем стал коронавирус, всего за несколько дней распространившийся за пределы одной страны. На данный момент в 24 странах, в том числе и России (в Забайкалье и Тюменской области) были зафиксированы случаи заражения "китайским вирусом".

По последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., при этом более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тыс.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что от коронавируса умер врач, которому власти запрещали рассказывать о заболевании. Ли Вэньлян первым узнал о вспышке инфекции, но его слова сочли за намеренную ложь и дезинформацию.

ИСТОЧНИК KP.RU