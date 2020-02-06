Сильный пожар и столбы дыма: В Канаде опрокинулся перевозивший нефть поезд
Местные СМИ сообщают, что в результате инцидента пришлось экстренно эвакуировать близлежащую деревню
Изменить размер текста:
В Канаде поезд, перевозивший нефть, сошел с рельсов и вспыхнул за несколько секунд. По сообщениям местных СМИ, в срочном порядке пришлось эвакуировать близлежащую деревню.
По словам очевидцев, с рельсов одновременно сошли 25-30 вагонов, далее последовал взрыв, в результате которого начался сильный пожар и задымление.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU