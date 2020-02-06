2020-02-06T21:55:20+03:00
В мире

Сильный пожар и столбы дыма: В Канаде опрокинулся перевозивший нефть поезд

Местные СМИ сообщают, что в результате инцидента пришлось экстренно эвакуировать близлежащую деревню
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Канаде поезд, перевозивший нефть, сошел с рельсов и вспыхнул за несколько секунд. По сообщениям местных СМИ, в срочном порядке пришлось эвакуировать близлежащую деревню.

По словам очевидцев, с рельсов одновременно сошли 25-30 вагонов, далее последовал взрыв, в результате которого начался сильный пожар и задымление.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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