2020-02-06T22:10:59+03:00
В мире

В списке фольга и чугунные трубы: Британия отменит пошлины на ряд российских товаров

Однако наложенные ЕС пошлины на ряд других товаров останутся в силе
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Власти Британии по завершении "переходного периода" после Brexit планируют отменить пошлины на ряд российских товаров.

В список вошли: антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу, ферросилиций, металлические и чугунные трубы, стальные и чугунные трубные фитинги.

При этом пошлины, наложенные Евросоюзом на ряд других товаров, останутся в силе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В списке фольга и чугунные трубы: Британия отменит пошлины на ряд российских товаров
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