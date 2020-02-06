В списке фольга и чугунные трубы: Британия отменит пошлины на ряд российских товаров
Однако наложенные ЕС пошлины на ряд других товаров останутся в силе
Изменить размер текста:
Власти Британии по завершении "переходного периода" после Brexit планируют отменить пошлины на ряд российских товаров.
В список вошли: антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу, ферросилиций, металлические и чугунные трубы, стальные и чугунные трубные фитинги.
При этом пошлины, наложенные Евросоюзом на ряд других товаров, останутся в силе.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU