Опубликовано видео испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

6 Февр. 2020 2020-02-06T22:23:48+03:00

Она была запущена в Калифорнии на авиабазе Ванденберг

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В Сети появилось видео запуска испытаний американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Ролик оказался в распоряжении телеканала Телеканал RT Arabic.

Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально создавались для ядерного сдерживания СССР. По данным открытых источников, Вашингтон располагает 450 ракетами данного типа, их производство было прекращено в 197 году.

Дальность полета позволяет ракете поражать цель в радиусе 12 тысяч километров.

Известно, что ракета стартовала 5 февраля с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.

Видео пуска американской баллистической ракеты Minuteman III.Видео пуска американской баллистической ракеты Minuteman III

Ровно через год, 5 февраля 201 года истекает срок действия ядерного соглашения между Москвой и Вашингтоном — СНВ-3.

Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись первого полёта модернизированного Ту-160М. Ракетоносец получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронного противодействия, сообщает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU