2020-02-06T23:50:59+03:00
В мире

Трамп заявил, что ему могут объявить импичмент и за переход улицы на красный свет

Президент США пошутил над работой демократов и назвал их "сумасшедшими"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Трамп заявил, что ему могут объявить импичмент за переход улицы на красный светТрамп заявил, что ему могут объявить импичмент за переход улицы на красный светФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Дональд Трамп после того, как Сенат оправдал его по обеим пунктам обвинения со стороны демократов, заявил, что ему могут объявить импичмент за любую оплошность: даже за переход улицы на красный свет.

- Если они узнают, что я переходил улицу и, может, сделал это на красный или еще что, то: "Давайте объявим ему импичмент". Так что, может, нам придется сделать это снова, - иронично отметил Трамп.

Президент США также назвал демократов " сумасшедшими людьми".

В среду, 6 февраля, процесс по импичменту Трампа прошел безрезультатно для обвинявших его демократов: с президента сняли все обвинения. От превышения полномочии до воспрепятствовании конгрессу.

Демократическая партия так и не смогла добиться импичмента "недобросовестного" президента. В прошлом году демократы обвинили Трампа в давлении на Украину за тем, чтобы добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сенат США проголосовал против импичмента Дональду Трампу. Обе статьи обвинения — «злоупотребление властью» и «неуважение к парламенту» — признаны несостоятельными.

"Трамп навсегда!": Первый твит президента США после голосования по импичменту в Сенате..

ИСТОЧНИК KP.RU

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