Трамп заявил, что ему могут объявить импичмент и за переход улицы на красный свет
Президент США Дональд Трамп после того, как Сенат оправдал его по обеим пунктам обвинения со стороны демократов, заявил, что ему могут объявить импичмент за любую оплошность: даже за переход улицы на красный свет.
- Если они узнают, что я переходил улицу и, может, сделал это на красный или еще что, то: "Давайте объявим ему импичмент". Так что, может, нам придется сделать это снова, - иронично отметил Трамп.
Президент США также назвал демократов " сумасшедшими людьми".
В среду, 6 февраля, процесс по импичменту Трампа прошел безрезультатно для обвинявших его демократов: с президента сняли все обвинения. От превышения полномочии до воспрепятствовании конгрессу.
Демократическая партия так и не смогла добиться импичмента "недобросовестного" президента. В прошлом году демократы обвинили Трампа в давлении на Украину за тем, чтобы добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что сенат США проголосовал против импичмента Дональду Трампу. Обе статьи обвинения — «злоупотребление властью» и «неуважение к парламенту» — признаны несостоятельными.
"Трамп навсегда!": Первый твит президента США после голосования по импичменту в Сенате..
ИСТОЧНИК KP.RU