Принятие украинского закона о земле затягивается

6 Февр. 2020 2020-02-06T23:17:39+03:00

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Принятие закона о земле встретило отчаянное сопротивление оппозиции. Фактически, работа парламента началась лишь около трех часов дня. За шестое февраля, депутаты успели рассмотреть лишь 184 поправки к закону. Осталось 3834. По мнению политологов, понадобится около месяца, чтобы приступить к решающему голосованию. Страсти к вечеру немного поутихли, и спикер парламента предложил встретиться завтра утром.

Интрига сохраняется. По мнению украинских журналистов, президент Владимир Зеленский специально встречался сегодня утром со своими однопартийцами и поставил им задачу «принять закон за два дня». И при встрече с президентом Турции, Зеленский хвастался пока еще непринятым законом, как «ультралиберальным». Вряд ли Эрдоган был потрясен этим, и скорее всего, сразу же забыл про какой-то неведомый закон, но украинская пресса и оппозиция все помнят и это хвастовство Зеленскому обязательно припомнят.

Оппозиция, по сути, заблокировавшая принятие закона массой поправок, подготовила сюрпризы. Например, поправки о запрете банкам концентрировать в своих руках неограниченный объем изъятых земель, под которые брались кредиты – обязательно вызовут нешуточные дебаты. А ограничение концентрации земель в руках одного юр.лица, страшно не понравится депутатам, работающим на лоббистов закона о земле. Именно для крупных спекуляций последним природным ресурсом Украины вся эта история с распродажей земли и затевалась.

ИСТОЧНИК KP.RU