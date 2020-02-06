2020-02-06T23:40:38+03:00
В мире

В Греции от сезонного гриппа умерли почти 40 человек

Только за последнюю неделю медики зафиксировали 17 случаев летального исхода
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Греции от сезонного гриппа умерли почти 40 человекВ Греции от сезонного гриппа умерли почти 40 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Национальная организация здравоохранения сообщила, что в Греции в период сезонного гриппа от заболевания скончались 38 человек. По их данным, только за последнюю неделю наблюдений умерли 17 человек.

Эксперты отмечают, период наблюдения за сезонным гриппом начался с 40-ой недели 2019 года - с 27 января. По состоянию на 2 февраля (5 неделю текущего года), медики зафиксировали 151 серьезный лабораторно подтвержденный случай заболевания. В больницы были госпитализированы 136 человек. Их направили в отделения интенсивной терапии. Вакцинированы от гриппа были лишь 36,4% процента пациентов. Это 55 человек.

По данным Национальной организации здравоохранения, у большинства больных оштамм гриппа А, подтипы A(H3N2) и A(H1N1)pdm09.

Напомним, что внимание всего мира сейчас приковано к Китаю, где зафиксирована вспышка коронавируса. Число заболевших во всем мире приближается к 30 тысячам. Погибли больше 560 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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