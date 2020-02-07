2020-02-07T00:00:19+03:00
Экономика

Внутренние перелеты подскочили в цене перед праздниками

Стоимость билетов в туристические города выросла на 14 процентов
Елена АКИМОВА
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К праздникам цены на авиабилеты выросли на 14 процентовК праздникам цены на авиабилеты выросли на 14 процентовФото: Олег ЗОЛОТО
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Перед праздниками в России начали дорожать перелеты. На период февральских и майских праздников стоимость билетов на самолет выросла на 14 процентов, причем основное подорожание пришлось на внутренние рейсы.

Эксперты признают, что перелеты внутри России больнее ударили по кошельку туристов, нежели международные.

В основном ценник рос на посещение основных туристических городов России. Так, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), наибольшее число внутренних туристов на 23 февраля отправятся в Сочи, Санкт-Петербург, Казань и города Подмосковья и Золотого кольца.

Например, перелет из Москвы в Сочи и обратно обойдется в 10661 рубль. Это на 12% дороже, чем годом ранее. Поездка в Симферополь прибавила в цене 14%, а вот отдохнуть в Минеральных водах стало дешевле на 3 процента.

В сервисе «Туту.ру» отметили, что на праздничные дни многие планируют покинуть Россию. Тройка самых популярных выглядит так: Ереван, Прага и Тель-Авив. А вот голом ранее в лидерах был Тбилиси.

На Первомай и День Победы самыми популярными направлениями стали Сочи, Крым, туры в Турцию, Грецию, Болгарию, Тунис и на Кипр.

В туриндустрии отмечают, что коронавирус мало повлиял на ранее бронирование, а вот в Китай россияне предпочитают не ездить и просят вернуть им деньги, пишет газета «Известия».

Февраль - самый короткий месяц года, но, благодаря Дню Защитника Отечества, мы имеем дополнительный праздничный выходной. Давайте выясним, когда лучше брать отпуск в феврале и какие еще выходные и праздничные дни будут в последнем зимнем месяце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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