2020-02-07T00:33:19+03:00
Общество

Рекордно теплая зима может убить до 20-30% популяции речной рыбы

Потери станут заметны через 2-3 года
Елена АКИМОВА
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Теплая зима может пагубно сказаться на поголовье речной рыбы в РоссииТеплая зима может пагубно сказаться на поголовье речной рыбы в России
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Аномально теплая и бесснежная зима может стать причиной сокращения количества речной рыбы. Мелководье увеличит риск гибели икры, отложенной во время нереста лещами, сазанами и карасями.

В итоге потери могут составить 20-30 процентов от популяции. Такие выводы делают эксперты и в Росрыболовстве вынуждены с ними согласиться: этой весной условия для размножения рыбы будут неблагоприятные.

Последствия указанных факторов будут заметны не сразу. Наиболее явно они отразятся через два-три года.

— Особенно проблемные условия для размножения фитофильных (тех, которые откладывают икру на растительности) рыб. Скорее всего будет маловодье в нерестовый сезон, а данные рыбы откладывают икру во время разлива. Если вода сойдет быстро, то икра останется на траве и погибнет, - пояснил «Известиям» вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин.

В Подмосковье последствия будут не так заметны, а вот в Волге гибель потомства может стать серьезной проблемой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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