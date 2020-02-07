Рекордно теплая зима может убить до 20-30% популяции речной рыбы
Аномально теплая и бесснежная зима может стать причиной сокращения количества речной рыбы. Мелководье увеличит риск гибели икры, отложенной во время нереста лещами, сазанами и карасями.
В итоге потери могут составить 20-30 процентов от популяции. Такие выводы делают эксперты и в Росрыболовстве вынуждены с ними согласиться: этой весной условия для размножения рыбы будут неблагоприятные.
Последствия указанных факторов будут заметны не сразу. Наиболее явно они отразятся через два-три года.
— Особенно проблемные условия для размножения фитофильных (тех, которые откладывают икру на растительности) рыб. Скорее всего будет маловодье в нерестовый сезон, а данные рыбы откладывают икру во время разлива. Если вода сойдет быстро, то икра останется на траве и погибнет, - пояснил «Известиям» вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин.
В Подмосковье последствия будут не так заметны, а вот в Волге гибель потомства может стать серьезной проблемой.
ИСТОЧНИК KP.RU