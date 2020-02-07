2020-02-07T02:08:48+03:00
Политика

Лавров о ситуации в Идлибе: Мы находимся в контакте с турецкими коллегами

По словам главы российского МИД, стороны решают конкретные задачи "на земле"
Мария ИГНАТЬЕВА
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Лавров о ситуации в Идлибе: "Мы находимся в контакте с турецкими коллегами"Лавров о ситуации в Идлибе: "Мы находимся в контакте с турецкими коллегами"Фото: REUTERS
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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию, сложившуюся в провинции Идлиб. По его словам, Москва находится в контакте с турецкими коллегами.

- У нас есть с ними договоренности, которые четко прописывают режим зоны деэскалации в Идлибе, где наши турецкие коллеги обязались размежевать вооруженную оппозицию от террористов из "Хайат Тахрир аш-Шам"*. К сожалению, террористы пока правят бал, поэтому данные обязательства все-таки надо выполнить, - отметил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что выполнение обязательств он уже обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Он также напомнил, что существует ряд иных договоренностей.

- Второе обязательство - это необходимость создания внутри идлибской зоны деэскалации, так называемой "полосы", где не будет никаких вооружений, это тоже было согласовано, пока эта цель не достигнута, - отметил Лавров.

Он также заверил, что военные Турции и РФ в рамках развития договоренностей президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана решают конкретные задачи "на земле".

Напомним, сайт kp.ru накануне писал о заявлении МИД РФ. В ведомстве сообщили, что в сирийском Идлибе трагически погибли российские и турецкие военные специалисты.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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