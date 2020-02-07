2020-02-07T03:11:40+03:00
Общество

С "Байконура" запустили российскую ракету-носитель с британскими спутниками OneWeb

РФ впервые в 2020 году совершила пуск космического аппарата
Мария ИГНАТЬЕВА
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С "Байконура" запустили российскую ракету-носитель с британскими спутниками OneWebС "Байконура" запустили российскую ракету-носитель с британскими спутниками OneWebФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С космодрома "Байконур" стартовала российская ракета-носитель "Союз-2.1б", на ней находились 34 британских спутника связи компании OneWeb. Примечательно, что в 2020 году это был первый пуск космического аппарата В РФ.

По данным "Роскосмоса", пуск выполнили в 00:42 по московскому времени. "Союз-2.1б" стартовал с 31 площадки "Байконура". Через десять минут, в 00:52 блок "Фрегат" с космическими аппаратами отделился от ступени ракеты на суборбитальной траектории.

Планируется, что на целевую круговую орбиту высотой 450 километров спутники выведут за счет двух включений двигателя "Фрегата". А аппараты британской компании отделят от "Фрегата" несколькими этапами: по два или четыре спутника в промежуток с 1:54 до 4:27 по московскому времени.

Все в 2020 году Россия намерена осуществить более 40 космических пусков с четырех космодромов: с "Байконура", "Восточного," "Плесецка" и "Куру".

ИСТОЧНИК KP.RU

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