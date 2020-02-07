2020-02-07T04:23:30+03:00
Общество

Ученый: в России могут исчезнуть комары

Причиной стала аномально теплая зима
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Ученый: в России могут исчезнуть комарыУченый: в России могут исчезнуть комарыФото: REUTERS
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Директор института водных проблем РАН Виктор Данилов- Данилья заявил, что аномально теплая зима может привести к исчезновению комаров в России. Как объяснил эксперт, от потепления насекомые просыпаются, но погибают из-за невозможности прокормиться.

По словам ученого, нарушается цела пищевая цепь. Личинки комаров входят в рацион питания рыб, их исчезновение отразится на популяции морских и речных обитателей.

- Беспокоиться стоит о мальках и о головастиках, для которых личинки комаров являются существенной частью рациона. Приплод может сократиться, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год, - заявил эксперт в интервью для "Известий".

Данилов- Данилья также отметил, из-за потепления реки замерзают позже, а тают раньше, что также приводит к нарушению стабильности и сказывается на всех организмах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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