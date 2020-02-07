2020-02-07T05:29:04+03:00
Общество

Эксперты рассказали, где в России самая дешевая водка

Средняя стоимость поллитровой бутылки по стране составляет 294 рубля
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Эксперты рассказали, где в России самая дешевая водкаЭксперты рассказали, где в России самая дешевая водкаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Аналитики провели исследование и выяснили, в каком российском городе средняя стоимость бутылки водки самая высокая по стране. По их данным, цена за поллитровку в январе текущего года составляет ориентировочно 294 рубля.

Эксперты проанализировали средние чеки и динамику роста цен с января прошлого года по настоящее время. Они выяснили, что водка подорожала на 3,2%. Разбег между самой дорогой и самой дешевой составляет 220 рублей.

Исследование показало, что дороже всего этот вид спиртного стоит на Чукотке - 461 рубль. Немного дешевле в Якутии - 458 рублей. А самая низкая цена на водку в в Удмуртии - 241 рубль и Мордовии - 253 рубля.

Как пишет РИА Новости, больше всего цены на спиртное выросли в Севастополе - на 18% до 299 рублей. В Волгограде - 18%, 326 рублей и в Ивановской области до 301 рубля - на 15,5%.В Москве и Санкт-Петербурге водка подорожала на 3,6% и на 6% - до 343 и до 319 рублей.

Ранее сайт kp.ru писал, что Минфин увеличил минимальные закупочные цены на напитки крепостью свыше 28 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лавров отреагировал на планы США ввести санкции против "Роснефти"
Эксперты рассказали, где в России самая дешевая водка
Умер врач, который первым сообщил о коронавирусе в Китае
Ученый: в России могут исчезнуть комары
С "Байконура" запустили российскую ракету-носитель с британскими спутниками OneWeb
Новые данные по погибшим от коронавируса в Китае: умерли 633 человека
Лавров о ситуации в Идлибе: Мы находимся в контакте с турецкими коллегами
Пентагон обвинили Россию и КНР в "переписывании" мирового порядка
Путин 7 февраля проведет встречу с Лукашенко
Samsung рассказал, почему в России заблокировали некоторые Smart-телевизоры
Рекордно теплая зима может убить до 20-30% популяции речной рыбы
В России перед праздниками подорожали авиабилеты
Внутренние перелеты подскочили в цене перед праздниками
Канадское правительство подает в суд на Facebook из-за скандала с Cambridge Analytica
В Греции от сезонного гриппа умерли почти 40 человек
Принятие украинского закона о земле затягивается
Трамп заявил, что ему могут объявить импичмент и за переход улицы на красный свет
Опубликовано видео испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
В списке фольга и чугунные трубы: Британия отменит пошлины на ряд российских товаров
Сильный пожар и столбы дыма: В Канаде опрокинулся перевозивший нефть поезд
Российские ученые нашли новый способ лечить тяжелые заболевания
"Жив, но в критическом состоянии": В Китае опровергли информацию о смерти врача Ли Вэньляня
ВОЗ впервые отметила снижение числа заболевших коронавирусом в КНР
В Boeing обнаружили новую проблему с программным обеспечением для 737 Max
ВОЗ проведет 11-12 февраля глобальный форум по изучению нового коронавируса
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
От коронавируса умер врач, которому власти запрещали рассказывать о заболевании
В Москве задержали медиков по подозрению в хищении препаратов для онкобольных на 100 млн рублей
Путин подписал закон о круге лиц, которым может звонить задержанный