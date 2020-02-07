Эксперты рассказали, где в России самая дешевая водка

7 Февр. 2020 2020-02-07T05:29:04+03:00

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Аналитики провели исследование и выяснили, в каком российском городе средняя стоимость бутылки водки самая высокая по стране. По их данным, цена за поллитровку в январе текущего года составляет ориентировочно 294 рубля.

Эксперты проанализировали средние чеки и динамику роста цен с января прошлого года по настоящее время. Они выяснили, что водка подорожала на 3,2%. Разбег между самой дорогой и самой дешевой составляет 220 рублей.

Исследование показало, что дороже всего этот вид спиртного стоит на Чукотке - 461 рубль. Немного дешевле в Якутии - 458 рублей. А самая низкая цена на водку в в Удмуртии - 241 рубль и Мордовии - 253 рубля.

Как пишет РИА Новости, больше всего цены на спиртное выросли в Севастополе - на 18% до 299 рублей. В Волгограде - 18%, 326 рублей и в Ивановской области до 301 рубля - на 15,5%.В Москве и Санкт-Петербурге водка подорожала на 3,6% и на 6% - до 343 и до 319 рублей.

Ранее сайт kp.ru писал, что Минфин увеличил минимальные закупочные цены на напитки крепостью свыше 28 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU