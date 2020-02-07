2020-02-07T05:48:13+03:00
Политика

Лавров отреагировал на планы США ввести санкции против "Роснефти"

Глава российского МИД отметил, Москва уже привыкла к угрозам Вашингтона
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Лавров отреагировал на планы США ввести санкции против "Роснефти"Лавров отреагировал на планы США ввести санкции против "Роснефти"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на планы США ввести санкции в отношении "Роснефти" из-за, предполагаемого штатами, сотрудничества компании с Венесуэлой. Министр подчеркнул, что Москва уже привыкла к угрозам из Вашингтона

- Я слышал очередные угрозы из Вашингтона - наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой. Мы к этому уже привыкли. Привыкли и к тому, что, не стесняясь, американские официальные лица заявляют: "Да, Вашингтон привержен доктрине Монро. И доктрина Монро должна претворяться в жизнь", - заявил Лавров.

Напомним, сайт kp.ru писал, что госсекретарь США Майк Помпео обвинил «Роснефть» в том, что российская компания продолжает помогать режиму президента Венесуэлы Николаса Мадуро, закупая венесуэльскую нефть у госкомпании PDVSA, несмотря на санкции США. В «Роснефти» обвинения назвали «беспочвенными» и заявили, что будут защищать свои права. А в МИД РФ еще тогда заявляли, что угрозы США в отношении компании бессмысленны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лавров отреагировал на планы США ввести санкции против "Роснефти"
Эксперты рассказали, где в России самая дешевая водка
Умер врач, который первым сообщил о коронавирусе в Китае
Ученый: в России могут исчезнуть комары
С "Байконура" запустили российскую ракету-носитель с британскими спутниками OneWeb
Новые данные по погибшим от коронавируса в Китае: умерли 633 человека
Лавров о ситуации в Идлибе: Мы находимся в контакте с турецкими коллегами
Пентагон обвинили Россию и КНР в "переписывании" мирового порядка
Путин 7 февраля проведет встречу с Лукашенко
Samsung рассказал, почему в России заблокировали некоторые Smart-телевизоры
Рекордно теплая зима может убить до 20-30% популяции речной рыбы
В России перед праздниками подорожали авиабилеты
Внутренние перелеты подскочили в цене перед праздниками
Канадское правительство подает в суд на Facebook из-за скандала с Cambridge Analytica
В Греции от сезонного гриппа умерли почти 40 человек
Принятие украинского закона о земле затягивается
Трамп заявил, что ему могут объявить импичмент и за переход улицы на красный свет
Опубликовано видео испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
В списке фольга и чугунные трубы: Британия отменит пошлины на ряд российских товаров
Сильный пожар и столбы дыма: В Канаде опрокинулся перевозивший нефть поезд
Российские ученые нашли новый способ лечить тяжелые заболевания
"Жив, но в критическом состоянии": В Китае опровергли информацию о смерти врача Ли Вэньляня
ВОЗ впервые отметила снижение числа заболевших коронавирусом в КНР
В Boeing обнаружили новую проблему с программным обеспечением для 737 Max
ВОЗ проведет 11-12 февраля глобальный форум по изучению нового коронавируса
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
От коронавируса умер врач, которому власти запрещали рассказывать о заболевании
В Москве задержали медиков по подозрению в хищении препаратов для онкобольных на 100 млн рублей
Путин подписал закон о круге лиц, которым может звонить задержанный