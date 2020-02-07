Лавров отреагировал на планы США ввести санкции против "Роснефти"

7 Февр. 2020 2020-02-07T05:48:13+03:00

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Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на планы США ввести санкции в отношении "Роснефти" из-за, предполагаемого штатами, сотрудничества компании с Венесуэлой. Министр подчеркнул, что Москва уже привыкла к угрозам из Вашингтона

- Я слышал очередные угрозы из Вашингтона - наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой. Мы к этому уже привыкли. Привыкли и к тому, что, не стесняясь, американские официальные лица заявляют: "Да, Вашингтон привержен доктрине Монро. И доктрина Монро должна претворяться в жизнь", - заявил Лавров.

Напомним, сайт kp.ru писал, что госсекретарь США Майк Помпео обвинил «Роснефть» в том, что российская компания продолжает помогать режиму президента Венесуэлы Николаса Мадуро, закупая венесуэльскую нефть у госкомпании PDVSA, несмотря на санкции США. В «Роснефти» обвинения назвали «беспочвенными» и заявили, что будут защищать свои права. А в МИД РФ еще тогда заявляли, что угрозы США в отношении компании бессмысленны.

ИСТОЧНИК KP.RU