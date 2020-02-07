В России планируют упростить процесс получения гражданства

7 Февр. 2020 2020-02-07T06:19:32+03:00

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В России планируют упростить процедуру получения гражданства РФ. Для этого могут быть отменены положения в законодательства, по которому иностранцам сначала нужно отказаться от имеющегося у них гражданства.

Как пишет газета "Коммерсант" ссылаясь на правительство РФ, рабочая группа по реализации Концепции государственной миграционной политики страны уже подготовила изменения, которые планируется внести в закон. Вскоре работа над поправками будет завершена и после согласования с администрацией президента России документ направят в Госдуму.

В думском комитете по делам СНГ уточнили, что в законе "О гражданстве Российской Федерации" также могут быть отменены требования о непрерывном проживании иностранного гражданина на территории РФ в течение пяти лет. Также, по его словам, из закона могут вычеркнуть необходимость подтверждать законный источник дохода.

Примечательно, что осенью прошлого года сайт kp.ru писал о планах позволить иностранцам не отказываться от паспорта другой страны ради российского гражданства.

ИСТОЧНИК KP.RU