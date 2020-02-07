Ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту британские спутники связи OneWeb

7 Февр. 2020 2020-02-07T07:14:13+03:00

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С космодрома Байконур в Казахстане успешно стартовала ракета «Союз-2.1б», которая вывела на орбиту все 34 спутника связи британской компании OneWeb. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Получено подтверждение успешного отделения всех 34 спутников связи OneWeb от разгонного блока «Фрегат»! Они выведены на целевые орбиты», - говорится в сообщении на странице госкорпорации в Twitter.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Россия впервые в 2020 году совершила пуск космического аппарата. Пуск ракеты носителя был выполнен в 00:42 по московскому времени. Через десять минут, в 00:52 блок «Фрегат» с космическими аппаратами отделился от ступени ракеты на суборбитальной траектории.

Напомним, в июле прошлого года «Союз-2.1б» успешно стартовал с космодрома Восточный на Дальнем Востоке. На ракете-носителе с разгонным блоком «Фрегат» также находился космический аппарат «Метеор-М» №2-2, который входит в российскую группировку спутников дистанционного зондирования Земли.

ИСТОЧНИК KP.RU