Boeing отказался сотрудничать в расследовании авиакатастрофы в Нидерландах

7 Февр. 2020 2020-02-07T07:58:51+03:00

Речь идет о крушении Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines в 2009 году недалеко от Амстердама [видео]

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Руководство компании Boeing отказалось сотрудничать с Нидерландами в расследовании авиакатастрофы, произошедшей недалеко от Амстердама в 2009 году.

Речь идет о происшествии в феврале 2009 года, когда в результате крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines погибли девять человек, более 80 получили травмы.

В январе 2020 года в газете The New York Times появилась информация о том, что Boeing был отчасти виновен в авиакатастрофе, но якобы смог убедить следователей Нидерландов не обращать на этом внимание.

Издание сообщает, что законодатели в Нидерландах решили провести расследование о влияние американской компании на ход предыдущего разбирательства. Однако они получили отказ от главы Boeing Дэвида Кэлхуна и Национального управления США по безопасности на транспорте (НУБТ).

Напомним, жертвами крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air осенью 2018 года в Индонезии стали 189 человек. Одной из главной причин катастрофы стала ошибка конструкторов, разрабатывавших эту серию лайнера. 10 марта 2019 года по такой же причине разбился самолет в Эфиопии. Погибли 157 граждан 33 стран. Позже стало известно, что американская компания 11 лет скрывала неполадки, ставшие причиной авиакатастроф.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697213" frameborder="0"></iframe> Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU