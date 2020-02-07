«Вопрос жизни и смерти»: Кузнецова рассказала о возвращении российских детей из Сирии
Возвращение российских детей из Сирии на родину является вопросом жизни и смерти, в ближайшее время Россия вывезет из страны еще 73 ребенка. Такое заявление сделала уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова
«Это реально вопрос жизни и смерти. Я не преувеличиваю, потому что каждый день уносит жизни детей. Находиться в этих территориях опасно для детской жизни», - сказала она.
Кузнецова уточнила, что на данный момент в Москву привезли 26, еще 9 остались в Дамаске до оформления нужных документов и вернуться на родину в ближайшее время.
Омбудсмен сообщила, что с президентом и руководством Сирии обсуждался вопрос о розыске всех российских детей, которые находятся на территории. Уже сейчас мы можем точно сказать, что в ближайшее время готовятся на вывоз порядка 73 детей, заявила она.
Напомним, что первый самолет с детьми прилетел в Москву из Багдада 31 декабря 2018 года. В 2019 году таких рейсов было еще три.
ИСТОЧНИК KP.RU
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