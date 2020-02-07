2020-02-07T08:20:40+03:00
Общество

Более 60 процентов путешественников предпочитают добираться в Крым поездом, а не самолетом

Многие отдают предпочтение наземному транспорту в надежде сэкономить
Елена АКИМОВА
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Россияне отдают предпочтение поезду, отправляясь в КрымРоссияне отдают предпочтение поезду, отправляясь в КрымФото: Михаил ФРОЛОВ
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Аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix выяснили, какой транспорт предпочитают россияне, отправляясь в Крым.

Впереди сезон отпусков и билеты на полуостров бронируются уже сейчас. Многие планируют добираться поездом. Данный вид транспорта выбирают 67 процентов респондентов. А вот самолету отдают предпочтение 16% опрошенных россиян.

Остальные не смогли определиться с предпочтениями и выбирают транспорт в зависимости от жизненных обстоятельств.

Что касается экономии, то поездка на поезде выходит дешевле, чем на самолете. По этой причине предпочтение железнодорожному транспорту отдают 96% туристов. Лишь 4% ни при каких условиях не пересядут на поезд и выберут самолет, даже при условии дополнительных трат.

Всего в опросе приняли участие 1,3 тыс. человек, сообщает RT.

Железнодорожное сообщение с Крымом было открыто в конце декабря 2019 года. Первый поезд отправился из Санкт-Петербурга, до Севастополя состав добирался почти 43,5 часа. Второй маршрут: Москва-Симферополь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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