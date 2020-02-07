Названо число россиян, которые недовольны атмосферой на работе
Аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру» спросили у россиян, устраивают ли их отношения с коллегами. Многие признаются, что чувствовали агрессию в свой адрес.
20 процентов остановили свой выбор на ответе «скорее не устраивает общение с коллективом». Недовольство рабочей атмосферой выразили 44% и только 9% в
А вот большинство – 71% работают в комфортных условиях и довольны отношениями с коллегами.
Взаимоотношения с начальством у большинства складываются позитивно. Треть респондентов заявили, что довольны своим шефом, а 35%- скорее довольны, чем нет.
Недовольных оказалось 11 процентов – эти люди полностью неудовлетворены стилем руководства и общением с начальством. А 28% опрошенных отметили, что так или иначе испытывают дискомфорт при взаимодействии с руководством.
Кстати, об агрессивном поведении со стороны начальства заявляли именно те, кто испытывает дискомфорт в отношениях с руководством, сообщает RT.
Ранее сообщалось, что более 70 процентов россиян планируют сменить работу в 2020 году. Основная причина, по которой люди готовы на перемены, это финансовая составляющая.
ИСТОЧНИК KP.RU