США заявили о ликвидации лидера «Аль-Каиды»* на Аравийском полуострове

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:50:53+03:00

В Белом доме сообщили, что был убит и заместитель главаря террористической группировки

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В результате контртеррористической операции в Йемене военные США ликвидировали Касима аль-Рими, основателя и лидера запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каиды на Аравийском полуострове»* (АКАП), а также заместителя лидера группировки Аймана аз-Завахири. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

«Мы будем продолжать защищать американский народ, выслеживая и уничтожая террористов, которые стремятся причинить нам вред», - говорится в заявлении.

В Белом доме заявляют, что ликвидация лидера АКАП* приближает Вашингтон к «устранению угроз для национальной безопасности» страны, а обеспечивает «большую безопасность интересам и союзникам» Штатов.

В заявлении отмечается, что военная операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа.

Напомним в январе прошлого года Трамп подтвердил, что в результаты точечных ударов американских военных по территории Йемена, был ликвидирован один из боевиков экстремистской организации «Аль-Каида»* Джамале аль-Бадауи, который в 2000 году организовал нападение на эсминец USS Cole. Незадолго до этого Пентагон заявил об убийстве в Сирии одного из лидеров террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Абу Афган аль-Масри.

* запрещенная в России террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU