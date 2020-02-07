2020-02-07T08:50:53+03:00
В мире

США заявили о ликвидации лидера «Аль-Каиды»* на Аравийском полуострове

В Белом доме сообщили, что был убит и заместитель главаря террористической группировки
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
США заявили о ликвидации лидера «Аль-Каиды»* на Аравийском полуостровеСША заявили о ликвидации лидера «Аль-Каиды»* на Аравийском полуостровеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В результате контртеррористической операции в Йемене военные США ликвидировали Касима аль-Рими, основателя и лидера запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каиды на Аравийском полуострове»* (АКАП), а также заместителя лидера группировки Аймана аз-Завахири. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

«Мы будем продолжать защищать американский народ, выслеживая и уничтожая террористов, которые стремятся причинить нам вред», - говорится в заявлении.

В Белом доме заявляют, что ликвидация лидера АКАП* приближает Вашингтон к «устранению угроз для национальной безопасности» страны, а обеспечивает «большую безопасность интересам и союзникам» Штатов.

В заявлении отмечается, что военная операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа.

Напомним в январе прошлого года Трамп подтвердил, что в результаты точечных ударов американских военных по территории Йемена, был ликвидирован один из боевиков экстремистской организации «Аль-Каида»* Джамале аль-Бадауи, который в 2000 году организовал нападение на эсминец USS Cole. Незадолго до этого Пентагон заявил об убийстве в Сирии одного из лидеров террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Абу Афган аль-Масри.

* запрещенная в России террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алексея Гордеева назначат вице-спикером Госдумы
США заявили о ликвидации лидера «Аль-Каиды»* на Аравийском полуострове
Названо число россиян, которые недовольны атмосферой на работе
«Вопрос жизни и смерти»: Кузнецова рассказала о возвращении российских детей из Сирии
Более 60 процентов путешественников предпочитают добираться в Крым поездом, а не самолетом
Boeing отказался сотрудничать в расследовании авиакатастрофы в Нидерландах
Ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту британские спутники связи OneWeb
На борту лайнера в Японии до 61 человека выросло число зараженных коронавирусом
В России планируют упростить процесс получения гражданства
Лавров отреагировал на планы США ввести санкции против "Роснефти"
Эксперты рассказали, где в России самая дешевая водка
Умер врач, который первым сообщил о коронавирусе в Китае
Ученый: в России могут исчезнуть комары
С "Байконура" запустили российскую ракету-носитель с британскими спутниками OneWeb
Новые данные по погибшим от коронавируса в Китае: умерли 633 человека
Лавров о ситуации в Идлибе: Мы находимся в контакте с турецкими коллегами
Пентагон обвинили Россию и КНР в "переписывании" мирового порядка
Путин 7 февраля проведет встречу с Лукашенко