2020-02-07T09:25:33+03:00
Политика

Алексея Гордеева назначат вице-спикером Госдумы

Бывшему вице-премьеру России достанется мандат Геннадия Кулика
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-заместитель председателя правительства РФ Алексей ГордеевЭкс-заместитель председателя правительства РФ Алексей ГордеевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Бывший вице-премьер России Алесей Гордеев станет вице-спикером Государственной думы. Об этом сообщил руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

По его словам, политик получит мандат депутата Госдумы Геннадия Кулика. Вопрос уже обсуждался с председателем нижнем палаты парламента Вячеславом Володиным.

В понедельник, 10 февраля, вопрос о сложение Куликом депутатских полномочий будет рассмотрена на Совете Госдумы, а во вторник - на обычном заседании. После этого Геннадий Васильевич перейдет на работу советником председателя нижней палаты.

"Освободившийся мандат перейдет к Гордееву Алексею Васильевичу, который возглавлял ту же региональную группу на выборах в 2016 году. Важно, что он является учеником Геннадия Васильевича, в свое время работал у него заместителем министра", - цитирует ТАСС Неверова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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