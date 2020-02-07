Алексея Гордеева назначат вице-спикером Госдумы
Бывший вице-премьер России Алесей Гордеев станет вице-спикером Государственной думы. Об этом сообщил руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
По его словам, политик получит мандат депутата Госдумы Геннадия Кулика. Вопрос уже обсуждался с председателем нижнем палаты парламента Вячеславом Володиным.
В понедельник, 10 февраля, вопрос о сложение Куликом депутатских полномочий будет рассмотрена на Совете Госдумы, а во вторник - на обычном заседании. После этого Геннадий Васильевич перейдет на работу советником председателя нижней палаты.
"Освободившийся мандат перейдет к Гордееву Алексею Васильевичу, который возглавлял ту же региональную группу на выборах в 2016 году. Важно, что он является учеником Геннадия Васильевича, в свое время работал у него заместителем министра", - цитирует ТАСС Неверова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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