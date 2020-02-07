Алексея Гордеева назначат вице-спикером Госдумы

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:25:33+03:00

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Бывший вице-премьер России Алесей Гордеев станет вице-спикером Государственной думы. Об этом сообщил руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

По его словам, политик получит мандат депутата Госдумы Геннадия Кулика. Вопрос уже обсуждался с председателем нижнем палаты парламента Вячеславом Володиным.

В понедельник, 10 февраля, вопрос о сложение Куликом депутатских полномочий будет рассмотрена на Совете Госдумы, а во вторник - на обычном заседании. После этого Геннадий Васильевич перейдет на работу советником председателя нижней палаты.

"Освободившийся мандат перейдет к Гордееву Алексею Васильевичу, который возглавлял ту же региональную группу на выборах в 2016 году. Важно, что он является учеником Геннадия Васильевича, в свое время работал у него заместителем министра", - цитирует ТАСС Неверова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756008" frameborder="0"></iframe> Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

ИСТОЧНИК KP.RU