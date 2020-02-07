2020-02-07T09:14:05+03:00
Экономика

14-летним подросткам могут разрешить становиться самозанятыми

Это даст импульс для развития молодежного предпринимательства
Елена АКИМОВА
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Подросткам могут разрешить регистрироваться в качестве самозанятыхПодросткам могут разрешить регистрироваться в качестве самозанятыхФото: REUTERS
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В России программу самозанятых могут распространить на подростков. В правительственном Агентстве стратегических инициатив (АСИ) предложили разрешить регистрироваться в системе с 14 лет.

Идея вошла в пакет мер, предложенных для развития молодежного предпринимательства по поручению президента. Этот шаг позволит дать импульс для развития подросткового бизнеса.

Для того, чтобы разрешить регистрацию молодежи, потребуется изменить закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима» и статью 26 Гражданского кодекса.

Под действие нововведения попадут подростки с 14 до 18 лет. Условия для них будут идентичные взрослым: работать на себя, зарабатывать не более 2,4 млн рублей в год и платить налог 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами и индивидуальными предпринимателями, пишет газета «Известия».

Еще одна идея АСИ – упростить процедуру разрешения от родителей на совершение сделок детьми. Сейчас согласие требуется в каждом случае, в будущем документ может стать единым на проведение всех операций. Ограничением будет срок действия и сумма, свыше которой подросток не сможет самостоятельно подписывать те или иные документы, сообщает Пятый канал.

Ранее в Госдуме предложили платить зарплату домохозяйкам за их труд, но идея не нашла поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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