2020-02-07T09:16:03+03:00
Происшествия

У берегов греческого Крита произошло землетрясение

Магнитуда подземных толчков составила 5,5 балла
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В пятницу, 7 февраля, у берегов греческого острова Крит в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Эпицентр подземных толчков находился в 132 километрах к востоку от города Ираклион, жителями которого являются около 138 тысяч человек. Очаг залегал на глубине два километра.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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