2020-02-07T09:36:32+03:00
Политика

Турция перебросила в Сирию не менее 20 танков

В Сирии заявили, что Анкара ввела войска в САР «под прикрытием израильской воздушной агрессии»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Турция перебросила в Сирию не менее 20 танковТурция перебросила в Сирию не менее 20 танковФото: REUTERS
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Анкара перебросила в Сирию дополнительно военную технику из приграничной провинции Хатай на северо-запад САР.

По данным турецкого агентства «Анадолу», 20 танков переброшены в район наблюдательных пунктов Турции в Идлибе «с целью увеличения их обороноспособности».

Сирийское агентство SANA утверждает, что ввод войск провели «под прикрытием израильской воздушной агрессии». Как писал сайт kp.ru, самолет с 172 пассажирами чуть не попал под огонь израильских ВВС в Сирии

Напомним, Анкара начала стягивать свои войска на границу с Сирией в начале февраля, когда колонна турецких танков и бронетехники достигла провинции Хатай на границе с сирийской провинцией Идлиб.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале «новой эпохи в Сирии» после нападения на турецких военнослужащих. Он потребовал от правительства САР в течение февраля вывести своих военных за пределы турецких наблюдательных постов в сирийской провинции Идлиб, назвав это «самообороной».

ИСТОЧНИК KP.RU

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