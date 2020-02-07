Солистка Spice Girls Мел Би может лишиться младшей дочери

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:45:58+03:00

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Солистка Spice Girls Мелани Браун может лишиться дочери. Экс-супруг певицы пытается отсудить девочку.

Стивен Белафонте не скрывает, что планирует через суд установить полную опеку над восьмилетней Мэдисон.

Супруги в разводе уже несколько лет. Раннее суд установил, что оба родителя имеют равные права на опеку над общей дочерью. Теперь это решение не устраивает Стивена Белафонте, он хочет оспорить его в суде.

Свой поступок мужчина объясняет тем, что после поездки в Великобританию Мел Би перестала заниматься воспитанием ребенка. А вот артистка настаивает на обратном и уверяет, что у нее хватает времени на воспитание наследницы. Мелани Браун категорически против переезда дочери с отцом в Лос-Анджелес.

Пока дата рассмотрения дела в суде не назначена, но поклонники звезды переживают, у певицы могут отобрать ребенка.

- Это разобьет Мел Би сердце, - сокрушаются фанаты.

Всего Мелани Браун воспитывает троих детей. Помимо Мэдисон, она заботится о 20-летнем Фениксе — сыне от танцора Джимми Гулзара и Энджел — 12-летней дочери от актера Эдди Мерфи, сообщает Пятый канал.

Ранее одна из участниц поп-группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) в преддверии большого турне была доставлена в больницу в связи с полной потерей зрения.

ИСТОЧНИК KP.RU