В Риме зафиксирован первый случай заражения итальянца коронавирусом

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:58:50+03:00

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Новым типом коронавируса 2019-nCoV впервые заразился итальянец. Случай был выявлен накануне в Риме.

Зараженного мужчину доставили на родину из китайского Уханя на военном самолете. Вместе с ним на борту воздушного судна находились еще 55 итальянцев. В понедельник, 3 февраля, всех эвакуированных европейцев разместили на карантин в военном городке Чеккиньола. Вскоре у одного из них поднялась температура - мужчину доставили в Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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ИСТОЧНИК KP.RU