2020-02-07T09:58:50+03:00
В мире

В Риме зафиксирован первый случай заражения итальянца коронавирусом

Мужчина прибыл из китайского Уханя на военном самолете
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Новым типом коронавируса 2019-nCoV впервые заразился итальянец. Случай был выявлен накануне в Риме.

Зараженного мужчину доставили на родину из китайского Уханя на военном самолете. Вместе с ним на борту воздушного судна находились еще 55 итальянцев. В понедельник, 3 февраля, всех эвакуированных европейцев разместили на карантин в военном городке Чеккиньола. Вскоре у одного из них поднялась температура - мужчину доставили в Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме.

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Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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