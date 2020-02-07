Цены на нефть умеренно растут 7 февраля
Цены на нефть умеренно растут на старте азиатских торгов утром в пятницу, 7 февраля. Такое изменение связано с ожиданием решения России по рекомендациям технического комитета ОПЕК+ сократить добычу в связи со вспышкой коронавируса нового вируса.
Так, апрельские фьючерсы на сырье марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 0,08 доллара (0,15%) и теперь оцениваются в 51,01 доллара за баррель.
Июльские фьючерсы на нефть WTI также прибавили в стоимости. На электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) они торгуются по 50,99 доллара за баррель, что на 0,04 доллара или на 0,08% больше уровня закрытия предыдущей сессии.
Напомним, министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия готова совместно со странами ОПЕК+ реагировать на снижение мирового спроса на нефть в результате дальнейшего распространения китайского коронавируса
Коронавирус продолжает бушевать. Цены на нефть падают. Что вообще происходит?
ИСТОЧНИК KP.RU