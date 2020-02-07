Роспотребнадзор: в России нет новых заболевших китайским коронавирусом

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:28:13+03:00

Зафиксировано только два случая заражения [видео]

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По состоянию на 7 февраля в России не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Такое заявление сделали в Роспотребнадзоре.

Как сообщал сайт kp.ru, два первых случая заражения коронавирусом в России были вывалены 31 января в Забайкалье и Тюменской области. Заболевшие китайские граждане прибыли в нашу страну 26 и 28 января.

«В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР (…) Новых случаев заболеваний не зарегистрировано», - сказали в ведомстве.

Уточняется, что двух инфицированных заболевания «протекают в легкой клинической форме».

Напомним, накануне в Роспотребнадзоре исключили риск заражения от эвакуированных из китайской провинции Хубэй в Тюменскую область Россиян, поскольку все эвакуированных находятся на 14-дневный карантин.

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По последним данным от коронавируса в Китае умерли более 630 человек, число заразившихся превысило 30 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU