Роспотребнадзор: в России нет новых заболевших китайским коронавирусом
По состоянию на 7 февраля в России не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Такое заявление сделали в Роспотребнадзоре.
Как сообщал сайт kp.ru, два первых случая заражения коронавирусом в России были вывалены 31 января в Забайкалье и Тюменской области. Заболевшие китайские граждане прибыли в нашу страну 26 и 28 января.
«В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР (…) Новых случаев заболеваний не зарегистрировано», - сказали в ведомстве.
Уточняется, что двух инфицированных заболевания «протекают в легкой клинической форме».
Напомним, накануне в Роспотребнадзоре исключили риск заражения от эвакуированных из китайской провинции Хубэй в Тюменскую область Россиян, поскольку все эвакуированных находятся на 14-дневный карантин.
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По последним данным от коронавируса в Китае умерли более 630 человек, число заразившихся превысило 30 тысяч.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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