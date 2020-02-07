Крашенников о поправках в Конституцию: "Давать семью через союз мужчины и женщины - это неправильно"

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:50:04+03:00

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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложить закрепить в Конституции России понятие традиционного брака как союза мужчины и женщины. Сопредседатель Рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны, депутат Павел Крашенинников в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил, что такой подход неверен.

"Много поправок поступает, но я сразу хочу сказать, что давать семью через союз мужчины и женщины - это неправильно. Во-первых, нам надо понимать, что из-за любого слова в Коституции будет меняться отраслевое законодательство. У нас есть неполные семьи, где мама, например, воспитывает двух детей - это не семья что ли? Моя точка зрения, что это трогать нельзя. Потому что семьи бывают. в том числе неполные, и по разным причинам", - сказал парламентарий, отвечай на вопросы спецкоров "КП" Владимира Ворсобина и Александра Гамова.

Крашенинников напомнил, что первый семейный кодекс был принят именно в нашей стране.

"И Петр прав, что в кодексе прописана не просто формулировка брака, а объясняется, когда он может быть расторгнут, когда может быть признан недействителен и так далее. Тогда нам придется вносить и это тоже в Конституцию. Я считаю, что все это должно быть в Семейном Кодексе - он у нас один из лучших в мире, повторяю. Хотя по традиционным ценностям я согласен, это нужно прописать, но это нужно делать аккуратно", - пояснил депутат.

Сайт kp.ru писал, что 15 января 2020 года президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию страны, и в тот же день была создана рабочая группа для реализации предложенных поправок.

Павел Крашенинников в эфире Радио КП : прямая трансляция.Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России Павел Крашенинников отвечает на вопросы в прямом эфире

ИСТОЧНИК KP.RU