2020-02-07T10:54:58+03:00
В мире

Армия Израиля отказалась комментировать заявление о едва не сбитом лайнере

Ранее самолёт со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской ПВО, отражавшей израильскую атаку под Дамаском
Ася КУЗНЕЦОВА
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Во время авиаударов самолётов ВВС Израиля по Сирии в аэропорту Дамаска заходил на посадку пассажирский Airbus-320. Лайнер мог попасть под огонь системы ПВО, поэтому был вынужден совершить аварийную посадку на российскую авиабазу Хмеймим в СирииВо время авиаударов самолётов ВВС Израиля по Сирии в аэропорту Дамаска заходил на посадку пассажирский Airbus-320. Лайнер мог попасть под огонь системы ПВО, поэтому был вынужден совершить аварийную посадку на российскую авиабазу Хмеймим в СирииФото: Иван ВИСЛОВ
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Израильская армия отказалась от комментариев по сообщению российского Минобороны о том, что самолёт со 172 пассажирами на борту чуть не попал под огонь сирийской ПВО, отражавшей атаку Израиля под Дамаском.

- У нас нет комментария, - ответили РИА Новости представители пресс-службы армии Израиля.

Напомним, что ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что во время авиаударов самолётов ВВС Израиля по Сирии в аэропорту Дамаска заходил на посадку пассажирский Airbus-320. Лайнер мог попасть под огонь системы ПВО, поэтому был вынужден совершить аварийную посадку на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Судно удалось увести из зоны поражения.

Сайт kp.ru сообщал о сбитом по ошибке иранскими военными украинском Boeing 737-800, вылетевшем по направлению Тегеран-Киев. На его борту было 167 пассажиро и 9 членов экипажа, никто из них не выжил. В период обострения отношений с США лайнер был принят за "вражескую цель".

ИСТОЧНИК KP.RU

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