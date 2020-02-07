Роскачество дало рекомендации по предотвращению зависимости ребёнка от видеоигр

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:22:38+03:00

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Специалисты Роскачества рассказали о том, как предотвратить появление зависимости у ребёнка от компьютерных игр, об альтернативном досуге, а также о том, какие шаги следует предпринимать в первую очередь, когда зависимость уже сформировалась.

Родителям стоит договориться с ребёнком о временных рамках: как долго и в какой части дня ребёнку можно играть. Например, после выполнения домашнего задания и один час в день. Эксперты считают, что трата больше двух часов в день на видеоигры - "первый шаг к зависимости".

Ребёнку следует ограничить траты на онлайн-игры. Например, при помощи специальной детской карты с лимитом. Зная, сколько денег остаётся в доступе, подросток сможет самостоятельно выбрать на что их потратить: на игру, на желаемую еду или на что-то другое.

Отличной альтернативой видеоиграм станут интересные для ребёнка секции и кружки. Если родители не обладают достаточным временем, чтобы контролировать ребёнка и помогать ему направить свои силы в нужное русло, его стоит записать в выбранную им секцию. Увлечение спортом, творчеством или наукой поможет ребёнку реализоваться, отвлечься от компьютера, и, возможно, выбрать профессию.

Если все рекомендации специалистов оказались бесполезны, Роскачество предлагает обратиться к психологу. Также в ведомстве подчёркивают, что главное для ребёнка - положительный пример родителей. Не стоит самим проводить время за компьютером или смартфоном при ребёнке.

Кроме того, специалисты рекомендуют научить детей разумному распределению времени и обязательно контролировать действия ребёнка за компьютером.

ИСТОЧНИК KP.RU