Туристические объекты в Нячанге начали закрывать из-за коронавируса
Во вьетнамском курортном городе Нячанг в рамках недопущения распространения коронавируса начали закрываться туристические объекты.
Предупреждения о прекращении работы достопримечательностей, весьма популярных у российских и китайских туристов, распространены среди организаторов поездок. Также объявления висят около официальных касс. Местные власти продублировали их сразу на три языка - вьетнамский, английский и китайский.
Согласно данным РИА Новости, в числе закрытых достопримечательностей храмовый комплекс Понагар. Также дополнительные меры предосторожности ввели в парке развлечений "Винперл".
Сотрудники измеряют температуру каждого посетителя и раздают защитные маски, а также антибактериальные средства для рук. Туристам рекомендуют не трогать руками рот, глаза и нос.
К слову, найти защитные маски в аптеках Нячанга уже не так-то просто, но в некоторых отелях их предоставляют бесплатно.
Сайт kp.ru писал, что Вьетнам ранее приостановил авиасообщение с Китаем, откуда начал распространяться коронавирус. Также у всех пассажиров измеряют температуру.
Карта распространения коронавируса
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ИСТОЧНИК KP.RU
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