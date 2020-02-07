Туристические объекты в Нячанге начали закрывать из-за коронавируса

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:01:59+03:00

Храмовый комплекс Понагар приостановил работу, а в парке развлечений "Винперл" у посетителей измеряют температуру

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Во вьетнамском курортном городе Нячанг в рамках недопущения распространения коронавируса начали закрываться туристические объекты.

Предупреждения о прекращении работы достопримечательностей, весьма популярных у российских и китайских туристов, распространены среди организаторов поездок. Также объявления висят около официальных касс. Местные власти продублировали их сразу на три языка - вьетнамский, английский и китайский.

Согласно данным РИА Новости, в числе закрытых достопримечательностей храмовый комплекс Понагар. Также дополнительные меры предосторожности ввели в парке развлечений "Винперл".

Сотрудники измеряют температуру каждого посетителя и раздают защитные маски, а также антибактериальные средства для рук. Туристам рекомендуют не трогать руками рот, глаза и нос.

К слову, найти защитные маски в аптеках Нячанга уже не так-то просто, но в некоторых отелях их предоставляют бесплатно.

Сайт kp.ru писал, что Вьетнам ранее приостановил авиасообщение с Китаем, откуда начал распространяться коронавирус. Также у всех пассажиров измеряют температуру.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU