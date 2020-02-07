Москва может принять дополнительные меры для эвакуации россиян из Хубэя

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:34:10+03:00

Москва может причинять дополнительные меры для эвакуации россиян из Хубэя Фото: REUTERS

В китайской провинции до сих пор остается много наших сограждан [видео]

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Россия может причинять дополнительные меры для эвакуации граждан центральной китайской провинции Хубэй. Такое заявление сделал российский посол в Китае Андрей Денисов.

«Сейчас там продолжают оставаться десятки и даже сотни представителей тех государств, которые, вроде бы, уже эвакуацию осуществили (…) Возможно, будут приняты какие-то дополнительные меры (…) мы пока не знаем, как будет ситуация развиваться», - сказал он.

Как сообщал сайт kp.ru, в связи с распространением коронавируса нового типа 5 февраля из китайской провинции Хубэй в Тюменскую область эвакуировали 128 граждан России, а также 16 граждан других европейских государств. На данный момент все эвакуированные находятся на 14-дневном карантине.

Напомним, китайские власти не выпускают из страны людей с подозрением на заболевание, при выявлении коронавируса, человека помещают в отдельные боксы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759330" frameborder="0"></iframe> Эвакуированная из Уханя россиянка показала один день из жизни в карантинном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU