Москва может принять дополнительные меры для эвакуации россиян из Хубэя
Россия может причинять дополнительные меры для эвакуации граждан центральной китайской провинции Хубэй. Такое заявление сделал российский посол в Китае Андрей Денисов.
«Сейчас там продолжают оставаться десятки и даже сотни представителей тех государств, которые, вроде бы, уже эвакуацию осуществили (…) Возможно, будут приняты какие-то дополнительные меры (…) мы пока не знаем, как будет ситуация развиваться», - сказал он.
Как сообщал сайт kp.ru, в связи с распространением коронавируса нового типа 5 февраля из китайской провинции Хубэй в Тюменскую область эвакуировали 128 граждан России, а также 16 граждан других европейских государств. На данный момент все эвакуированные находятся на 14-дневном карантине.
Напомним, китайские власти не выпускают из страны людей с подозрением на заболевание, при выявлении коронавируса, человека помещают в отдельные боксы.
Эвакуированная из Уханя россиянка показала один день из жизни в карантинном центре.
ИСТОЧНИК KP.RU
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