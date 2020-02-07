Си Цзиньпин рассказал Трампу об успехах в борьбе с коронавирусом

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:37:03+03:00

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Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Одной из тем обсуждения стала ситуация с коронавирусом 2019-nCoV.

Китайский лидер заверил, что власти принимают самые жесткие меры для предотвращения распространения инфекционного заболевания, и это постепенно дает положительные результаты. По мнению Си Цзиньпина, Пекин сможет победить эпидемию, и она не повлияет на экономику страны в долгосрочной перспективе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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ИСТОЧНИК KP.RU