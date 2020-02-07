Си Цзиньпин рассказал Трампу об успехах в борьбе с коронавирусом
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Одной из тем обсуждения стала ситуация с коронавирусом 2019-nCoV.
Китайский лидер заверил, что власти принимают самые жесткие меры для предотвращения распространения инфекционного заболевания, и это постепенно дает положительные результаты. По мнению Си Цзиньпина, Пекин сможет победить эпидемию, и она не повлияет на экономику страны в долгосрочной перспективе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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