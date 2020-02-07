2020-02-07T11:42:06+03:00
Спорт

Медики рассказали о состоянии пытавшейся покончить с собой гимнастки Солдатовой

Спортсменка остаётся под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Александра Солдатова была госпитализирована 6 февраля с порезом левой рукиАлександра Солдатова была госпитализирована 6 февраля с порезом левой рукиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Представители НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского сообщили о том, что 21-летняя четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике остаётся в психосоматическом отделении в состоянии средней тяжести.

В больнице её запрещено посещать: только передачи и беседы с врачом, уточняет РИА Новости.

Напомним, что Александра Солдатова была госпитализирована 6 февраля с порезом левой руки. В СМИ сообщили, что спортсменка совершила попытку суицида, но сама Солдатова опровергла эту версию, сказав, что порезалась дома.

- Хочу заявить, что со мной все прекрасно. Я ехала на тренировку. А перед этим готовила завтрак. И порезалась. Такое бывает. Ножи острые, я гимнастка. На кухне стою недавно. Ехала в транспорте, почувствовала себя плохо. Решила обратиться в больницу, - рассказала Александра в своём Instagram.

Гимнастка Александра Солдатова сделала заявление после попытки суицида.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крашенинников: при голосовании о поправках в Конституцию будет графа "против"
Новый iPhone признали опасным для здоровья
"Мы должны выступать на территории государства-агрессора": Министр спорта Украины разрешил спортсменам бороться за медали в России
Посольство поддерживает тесный контакт с россиянами на круизном лайнере в Японии
Посол дал советы россиянам, которые собираются отдохнуть в Турции
Медики рассказали о состоянии пытавшейся покончить с собой гимнастки Солдатовой
Си Цзиньпин рассказал Трампу об успехах в борьбе с коронавирусом
Москва может принять дополнительные меры для эвакуации россиян из Хубэя
Туристические объекты в Нячанге начали закрывать из-за коронавируса
Роскачество дало рекомендации по предотвращению зависимости ребёнка от видеоигр
В Канаде состав с нефтью сошел с рельсов и загорелся
Глава Минобороны Эстонии посоветовал своему президенту не ехать в Москву на 9 мая
Крашенинников об упоминании Бога в Конституции: "На мой взгляд, было бы неправильно"
Армия Израиля отказалась комментировать заявление о едва не сбитом лайнере
Курс рубля укрепился по отношению к евро и доллару
Крашенников о поправках в Конституцию: "Давать семью через союз мужчины и женщины - это неправильно"
Солистка Spice Girls Мел Би может лишиться младшей дочери
Роспотребнадзор: в России нет новых заболевших китайским коронавирусом
Цены на нефть умеренно растут 7 февраля
Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной к 75-летию Победы
В Риме зафиксирован первый случай заражения итальянца коронавирусом
Российский рыболовный траулер затонул у побережья Эстония
Турция перебросила в Сирию не менее 20 танков
У берегов греческого Крита произошло землетрясение