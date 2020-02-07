Медики рассказали о состоянии пытавшейся покончить с собой гимнастки Солдатовой

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:42:06+03:00

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Представители НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского сообщили о том, что 21-летняя четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике остаётся в психосоматическом отделении в состоянии средней тяжести.

В больнице её запрещено посещать: только передачи и беседы с врачом, уточняет РИА Новости.

Напомним, что Александра Солдатова была госпитализирована 6 февраля с порезом левой руки. В СМИ сообщили, что спортсменка совершила попытку суицида, но сама Солдатова опровергла эту версию, сказав, что порезалась дома.

- Хочу заявить, что со мной все прекрасно. Я ехала на тренировку. А перед этим готовила завтрак. И порезалась. Такое бывает. Ножи острые, я гимнастка. На кухне стою недавно. Ехала в транспорте, почувствовала себя плохо. Решила обратиться в больницу, - рассказала Александра в своём Instagram.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759224" frameborder="0"></iframe> Гимнастка Александра Солдатова сделала заявление после попытки суицида.

ИСТОЧНИК KP.RU