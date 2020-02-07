Новый iPhone признали опасным для здоровья

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:20:26+03:00

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Новую модель iPhone 11 Pro признали опасной для здоровья. Специалисты установили, что телефон излучает слишком сильную радиацию.

Согласно лабораторным тестам, iPhone 11 Pro имеет удельный коэффициент поглощения 3,8 Вт/кг. И это при том, что законодательно установленный предел FCC установлен на 1,6 Вт/кг.

RF Exposure Lab провела эксперимент, во время которого фиксировала излучения. Когда гаджет был на расстоянии пяти миллиметров от манекена для имитации тканей человека. При этом отмечается, что излучение может быть и сильнее, если телефон будет находиться ближе, например, лежать в кармане.

«Пользователи мобильных телефонов должны быть обеспокоены воздействием радиочастотного излучения», - цитирует технического директора Penumbra Brands Райана МакКоги сайт телеканала «Звезда».

Эксперт отметил, что перед выпуском производитель обычно направляет свою новую модель в независимую лабораторию для тестирования, и только если оно успешно пройдено, то устройство утверждают для продажи. Однако в случае с iPhone 11 Pro эксперимент показывает, что гаджет не соответствует стандартам безопасности, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU