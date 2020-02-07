Новый iPhone признали опасным для здоровья
Новую модель iPhone 11 Pro признали опасной для здоровья. Специалисты установили, что телефон излучает слишком сильную радиацию.
Согласно лабораторным тестам, iPhone 11 Pro имеет удельный коэффициент поглощения 3,8 Вт/кг. И это при том, что законодательно установленный предел FCC установлен на 1,6 Вт/кг.
RF Exposure Lab провела эксперимент, во время которого фиксировала излучения. Когда гаджет был на расстоянии пяти миллиметров от манекена для имитации тканей человека. При этом отмечается, что излучение может быть и сильнее, если телефон будет находиться ближе, например, лежать в кармане.
«Пользователи мобильных телефонов должны быть обеспокоены воздействием радиочастотного излучения», - цитирует технического директора Penumbra Brands Райана МакКоги сайт телеканала «Звезда».
Эксперт отметил, что перед выпуском производитель обычно направляет свою новую модель в независимую лабораторию для тестирования, и только если оно успешно пройдено, то устройство утверждают для продажи. Однако в случае с iPhone 11 Pro эксперимент показывает, что гаджет не соответствует стандартам безопасности, передает ФАН.
ИСТОЧНИК KP.RU