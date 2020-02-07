«Дипломаты были штурманами, зачастую не спали сутки»: посол России в Китае рассказал об эвакуации россиян из Уханя

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:28:44+03:00

В связи с распространением коронавируса нового типа 5 февраля из китайской провинции Хубэй эвакуировали 128 российских граждан [видео]

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Во время операции по эвакуации россиян из китайского Уханя российские дипломаты должны были привести всех в аэропорт из десятков разных точек в одно время. Об этом рассказал посол России в Китае Андрей Денисов.

«Дипломаты были штурманами. Вели автобусы через карантинные и блокпосты "как операторы лунохода по лунной поверхности", зачастую они не спали сутки», - сказал российский посол.

По словам Денисова, все справились с главной задачей – вовремя доставили россиян в аэропорт, «по пути не потеряв ни одного человека».

Посол также рассказал о том, что два сотрудника посольства помогали россиянам, среди которых были и семьи с маленькими детьми, в аэропорту. Дипломаты обеспечивали их водой и едой.

Напомним, в связи с распространением коронавируса нового типа 5 февраля из китайской провинции Хубэй в Тюменскую область эвакуировали 128 граждан России, а также 16 граждан других европейских государств, которые на данный момент находятся на 14-дневном карантине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759001" frameborder="0"></iframe> Эвакуируют из-за коронавируса.Россиян эвакуируют из Китая. Как и куда вывозят наших граждан из эпицентра эпидемии?

ИСТОЧНИК KP.RU