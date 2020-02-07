Украина запретила въезд в страну шестерым российским актерам

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:38:09+03:00

Имена артистов не называются, но на опубликованной погранслужбой афише изображены Игорь Ливанов, Елена Корикова и Павел Баршак

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Шестеро российских актеров, которые собирались гастролировать по Украине со спектаклем "Идеальный свидетель", не смогли попасть в страну. Государственная пограничная служба отказала четверым из них во въезде, остальные не стали пересекать границу без коллег.

Инцидент произошел в четверг, 6 февраля, на одном из украинско-молдавских пунктов пропуска. Россияне сообщили пограничникам, что едут на гастроли, и причин для отказа во въезде нет. Но, как оказалось, двое из них ранее участвовали в съемках фильма в "оккупированном" Крыму. Им тут же запретили въезд в страну на три года.

Двое других артистов не смогли подтвердить цель своей поездки на Украину. Остальные пересекать границу отказались.

Афиша с фотографиями Игоря Ливанова, Павла Баршака и Елены Кориковой. Фото: Госпогранслужба Украины

Имена артистов не называются, но на сайте Госпогранслужбы была опубликована афиша с фотографиями Игоря Ливанова, Павла Баршака и Елены Кориковой. В ведомстве уточнили, что через несколько часов после инцидента та же группа появилась уже на другом пункте пропуска. Лицам, которым был запрещен въезд в страну, выписали штраф и продлили ограничение до 10 лет.

"Другим четырем гражданам России проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года", - говорится в сообщении службы.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом месяце на Украину не пустили других гастролирующих аристов - Сергея Колесникова, Ларису Удовиченко и Андрея Бутина. Они тоже собирались участвовать в спектаклях.

ИСТОЧНИК KP.RU