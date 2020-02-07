2020-02-07T13:22:13+03:00
Экономика

"Это преступление": Хуснуллин поручил решить проблему долгостроев в каждом регионе

Вице-премьер назвал «преступлением» начало новой стройки при незавершенных объектах стоимостью 5 триллионов рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Хуснуллин заявил о необходимости создать в регионах комиссии по решению проблем бюджетных долгостроевХуснуллин заявил о необходимости создать в регионах комиссии по решению проблем бюджетных долгостроевФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал «преступлением» начало новой стройки при незавершенных объектах стоимостью 5 триллионов рублей и предложил создать в регионах страны специальные комиссии для решения проблем бюджетных долгостроев.

«Начинать новые стройки при том, что у нас 5 триллионов "незавершенки", - это преступление. Прошу каждого руководителя региона создать соответствующую комиссию», - сказал вице-премьер.

По словам Хуснуллина, число дольщиков в проблемных новостройках в текущем году увеличится. Он уточнил, что количество проблемных домов добавится при переходе на эскроу-счета и добавил, что поручил ДОМ.РФ и Фонду дольщиков держать ситуацию на контроле.

Напомним, новый вице-премьер Марат Хуснуллин курирует строительство и региональное развитие. Ранее он сообщил, что президентом поставлена задача внести «кардинальные изменения в отрасль» и сделать ее «одним из драйверов развития страны». Хуснуллин назвал первоочередными направлениями своей деятельности ввод жилья, проблему дольщиков и транспортное развитие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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